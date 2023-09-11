Рядом со школой, куда пришел подросток с ножом, не оказалось действующего пункта полиции

Рядом со школой в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где сегодня девятиклассник ранил ножом четверых взрослых, не оказалось действующего пункта полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «161.RU» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что охрана учебного заведения нажимала тревожную кнопку, но она не сработала.

«Рядом со школой есть пункт полиции, но он, как оказалось, не работает... пункт был закрыт из-за нехватки кадров. Один участковый был — и тот без постоянной дислокации», — информирует «161.RU».

По данным портала, на задержание подростка выезжал экипаж из соседнего отдела внутренних дел (ОВД) в хуторе Покровский, поэтому службы доехали небыстро. Соседний пункт ОВД расположен в 65 км от Красного Десанта.

Утром 11 сентября ученик девятого класса совершил нападение с ножом в школе в Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.