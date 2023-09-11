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В Сингапуре пассажиров эвакуировали из самолета Air China из-за возгорания двигателя

В Сингапуре у самолета Air China в воздухе загорелся двигатель

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В Сингапуре экипажу самолета компании Air China пришлось экстренно эвакуировать пассажиров после того, как у воздушного судна загорелся двигатель. Об этом сообщает Global Times.

Инцидент произошел на борту рейса, следовавшего из провинции Сычуань в Сингапур. Во время приземления бортпроводники обратили внимание на дым в салоне. Позже выяснилось, что причина в одном из двигателей.

Во время эвакуации девять из 146 пассажиров получили легкие травмы. Возгорание было быстро ликвидировано. По словам одного из очевидцев, инцидент произошел, когда самолет уже снижался над аэропортом. Профильные специалисты выясняют причины произошедшего.

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