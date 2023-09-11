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В Новороссийске ликвидирован лесной пожар возле жилого микрорайона

В Новороссийске возле района Мефодиевка ликвидирован лесной пожар

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Оперативный штаб - Краснодарский край' class="item-image" >
Оперативный штаб - Краснодарский край

В 6:00 мск в Новороссийске возле микрорайона Мефодиевка был ликвидирован лесной пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

По данным оперштаба, задымление со стороны леса было обнаружено вечером 10 сентября с помощью системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель».

«На место прибыли работники Новороссийского, Геленджикского и Анапского филиалов лесопожарного центра. В 21:10 им удалось локализовать возгорание сухой травы на примерной площади 1,1 гектара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении участвовали 57 человек, были задействованы 16 единиц техники. Тушение происходило на крутом склоне горы при сильных порывах ветра.

До этого «РБК Краснодар» со ссылкой на Минприроды Кубани сообщал, что лесной пожар в Геленджике нанес ущерб, который оценили почти в 92 млн рублей. Лесной пожар на территории Геленджикского лесничества произошел 29 августа.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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