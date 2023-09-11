Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Грузовой Ан-12 ушел с полосы в магаданском аэропорту из-за отказа одного из двигателей

В Магадане грузовой Ан-12 съехал с посадочной полосы из-за отказа двигателя

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, грузовой Ан-12 ушел с полосы в магаданском аэропорту из-за отказа левого двигателя.

Самолет «АСЦ «Сибниа-Тест» доставлял груз из Хабаровска на Чукотку, в Магадане сел на дозаправку. При наборе скорости перед взлетом у борта отказал первый двигатель. В результате командир воздушного судна увел его на боковую полосу безопасности.

В результате задержаны рейсы в Эвенск, Кепервеем и Певек.

Прибывающие рейсы из Москвы и Новосибирска ушли на запасной аэродром.

В июле самолет с отказавшим шасси сел в Москве. Перед происшествием появилась информация, что в Шереметьево планировалась посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси. В воздушную гавань были направлены дополнительные силы пожарных.

За несколько дней до этого самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево. Пассажирский самолет, у которого отключился двигатель во время рейса Сочи — Москва, совершил посадку в столичном аэропорту.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях