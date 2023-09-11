Грузовой Ан-12 ушел с полосы в магаданском аэропорту из-за отказа одного из двигателей

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, грузовой Ан-12 ушел с полосы в магаданском аэропорту из-за отказа левого двигателя.

Самолет «АСЦ «Сибниа-Тест» доставлял груз из Хабаровска на Чукотку, в Магадане сел на дозаправку. При наборе скорости перед взлетом у борта отказал первый двигатель. В результате командир воздушного судна увел его на боковую полосу безопасности.

В результате задержаны рейсы в Эвенск, Кепервеем и Певек.

Прибывающие рейсы из Москвы и Новосибирска ушли на запасной аэродром.

В июле самолет с отказавшим шасси сел в Москве. Перед происшествием появилась информация, что в Шереметьево планировалась посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси. В воздушную гавань были направлены дополнительные силы пожарных.

За несколько дней до этого самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево. Пассажирский самолет, у которого отключился двигатель во время рейса Сочи — Москва, совершил посадку в столичном аэропорту.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.