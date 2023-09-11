Летом россияне стали больше тратить на спорт, знакомства и уход за собой

Минувшее лето россияне посвятили шоппингу, уходу за собой, путешествиям, ремонту и развлечениям, выяснили аналитики ЮKassa и IT-компании «Эвотор». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Этим летом обороты онлайн-магазинов мужской и женской одежды выросли на 89% по сравнению с прошлым. Число покупок увеличилось на 53%, а плательщиков стало на 27% больше. Средний чек вырос на 24%, до 14 223 рублей. В частности, россияне стали покупать больше обуви (+42%) и нижнего белья (+12%). За лето средняя выручка магазинов обуви увеличилась на 34%, магазинов одежды ― на 24%, а продавцов нижнего белья ― на 22%.

При этом, отмечают в Эвоторе, россияне старались экономить на обуви ― средний чек такой покупки стал на 6% меньше и составил 2 295 рублей. А вот на нижнее белье, наоборот, стали тратить чуть больше ― средний чек вырос на 5%, до 1 731 рубля.

Этим летом россияне активнее, чем прошлым, ходили в салоны красоты и занимались спортом. По данным Эвотора, среднее число посещений салонов красоты выросло на 30%, спа-салонов ― на 39%, а несетевых спорт-центров ― на 24%. Средний чек в салонах красоты увеличился на 9% и составил 2 317 рублей, а в спорт-центрах ― на 22%, до 2 276 рублей. У салонов красоты средняя выручка стала на 41% больше, у спа-салонов ― на 36%, у спорт-центров ― на 51%.

Также, выяснили аналитики ЮKassa, этим летом выросли продажи онлайн-магазинов одежды для активного отдыха и спорта. По сравнению с летом 2022 года их обороты увеличились на 11%, а средний чек ― на 18%, до 11 547 рублей.

А по данным Эвотора, выручка магазинов спортивных товаров и снаряжения для активного отдыха увеличилась в среднем на 33%. Среднее число покупок спорттоваров выросло на 14%, средний чек ― на 17%, до 3 094 рублей. Покупок снаряжения для туризма стало на 29% больше, средний чек вырос на 4% и составил 905 рублей.

По оценке Эвотора, за лето средние обороты турагентств увеличились на 26%, а обороты гостиниц ― на 15% год к году. Покупок туров стало на 10% больше, а гостиницы бронировали на 14% чаще. Средний чек за туры составил 105 406 рублей (+15%), а за услуги гостиниц ― 6 753 рубля.

Рост интереса к турам подтверждают и данные ЮKassa. За лето оборот платежей турагентств, которые подключены к сервису, вырос на 35%, количество платежей ― на 39%, а число плательщиков ― на 25%. Средний чек немного снизился (-3%) и составил 52 437 рублей. Также продолжает расти спрос на авиабилеты и отели. Летом оборот платежей за авиабилеты увеличился на 31%, количество платежей ― на 8%. Средний чек стал на 22% больше и составил 18 829 рублей. У отелей обороты выросли на 33%, количество платежей ― на 25%, а средний чек ― на 6%, до 12 556 рублей.

По данным Эвотора, этим летом выросло число покупок стройматериалов (+42% к лету 2022 года), кухонь (+30%), а также мебели (+29%) и окон (+19%). Средний чек за стройматериалы составил 2 281 рубль (+1%), за кухни ― 63 363 рубля (+6%), за мебель ― 26 327 рублей (не изменился), а за окна ― 29 817 рублей (+23%). Средняя выручка продавцов увеличилась на 44%, 38%, 29% и 46% соответственно.

Аналитики ЮKassa отмечают также спрос на товары для дома. Оборот магазинов этой категории вырос на 70%, количество платежей ― на 85%, плательщиков стало на 41% больше. При этом средний чек снизился на 8% и составил 23 249 рублей. А вот в сегменте строительства и проектирования обороты немного снизились (-3%), хотя средний чек вырос (+17%) и составил 4 531 рубль.

Летом пользовались популярностью цифровые товары ― курсы, лекции, мастер-классы и онлайн-подписки. По данным ЮKassa, обороты и число покупателей в этой категории увеличились вдвое, а количество покупок ― более чем втрое. А вот средний чек снизился на 42%, до 620 рублей.

Вырос также интерес россиян к знакомствам в социальных сетях. Летом обороты таких площадок в ЮKassa увеличились на 76%, а количество платежей ― на 21% относительно лета 2022 года. Средний чек стал на 46% больше и достиг 271 рубля.

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