Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Центризбиркоме назвали число кибератак на свои ресурсы в дни выборов

Памфилова: ресурсы ЦИК за время выборов выдержали свыше 30 тысяч DDoS-атак

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Онлайн-ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России за период проведения выборов подверглись более 30 тыс. DDoS-атак. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, чьи слова приводит ТАСС.

«Судя по количеству DDoS-атак, которые обрушивались на наши сайты, интерес к выборам большой», — отметила она.

По словам Памфиловой, интернет-ресурсы успешно выдержали кибератаки, так как имеют высокий запас прочности.

«Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее по этому поводу», — подытожила глава Центризбиркома.

По ее мнению, в Центризбиркоме РФ к попыткам дискредитации выборов относятся спокойно, так как каждая мелочь «сейчас моментально выплывает на поверхность» и ничего скрыть в избирательном процессе невозможно.

До этого Памфилова высоко оценила стандарт организации выборов в Москве и назвала наблюдение за выборами в столице эталонным.

Ранее в ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях