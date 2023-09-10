В Центризбиркоме назвали число кибератак на свои ресурсы в дни выборов

Онлайн-ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России за период проведения выборов подверглись более 30 тыс. DDoS-атак. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, чьи слова приводит ТАСС.

«Судя по количеству DDoS-атак, которые обрушивались на наши сайты, интерес к выборам большой», — отметила она.

По словам Памфиловой, интернет-ресурсы успешно выдержали кибератаки, так как имеют высокий запас прочности.

«Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее по этому поводу», — подытожила глава Центризбиркома.

По ее мнению, в Центризбиркоме РФ к попыткам дискредитации выборов относятся спокойно, так как каждая мелочь «сейчас моментально выплывает на поверхность» и ничего скрыть в избирательном процессе невозможно.

До этого Памфилова высоко оценила стандарт организации выборов в Москве и назвала наблюдение за выборами в столице эталонным.

Ранее в ЦИК дали рекомендации к выборам 2024 года.