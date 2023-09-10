Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Нью-Йорка обвинили Трампа в преувеличении размеров своего состояния

Прокуратура Нью-Йорка подозревает Трампа в преувеличении размеров своего капитала

close
100%
Sam Wolfe/Reuters

Генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог намеренно завысить размеры собственного капитала на большую сумму, чем ранее полагалось. Ее слова приводит Reuters.

Согласно аналитике экспертов по оценке и бухгалтерскому учету, на которые ссылается прокурор, Трамп заведомо ложно завысил собственное состояние на сумму от $1,9 до $3,6 миллиарда в год за последние десять лет. До этого речь шла о завышении в год на $812 млн — $2,23 млрд.

По словам прокурора Джеймс, «горы доказательств» говорят о том, что сам политик, а также его друзья и партнеры врали о размерах его активов и капитала, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховкам. Она добивается для экс-президента назначения денежного штрафа в размере $250 млн, а также запрета для него и для его сыновей — Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа — заниматься семейным бизнесом (The Trump Organization).

«Прокуратура считает, что на основании доказательств можно выносить постановление, что финансовая отчетность Трампа была сфальсифицирована», — сказано в материале.

В ответ на это адвокаты политика ответили, что их подзащитный «бесспорно стоит многих миллиардов», однако «мошенничества не было». Помимо того, адвокаты обвинили генпрокурора в том, что она «очернила и оклеветала» бывшего американского президента своим иском, подданным якобы в целях извлечения политической выгоды.

До этого Трамп выразил мнение, что его помилуют, если он выйдет из президентской гонки.

Ранее Трамп рассказал, чем Байден опасен для США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях