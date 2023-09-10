Власти Нью-Йорка обвинили Трампа в преувеличении размеров своего состояния

Генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог намеренно завысить размеры собственного капитала на большую сумму, чем ранее полагалось. Ее слова приводит Reuters.

Согласно аналитике экспертов по оценке и бухгалтерскому учету, на которые ссылается прокурор, Трамп заведомо ложно завысил собственное состояние на сумму от $1,9 до $3,6 миллиарда в год за последние десять лет. До этого речь шла о завышении в год на $812 млн — $2,23 млрд.

По словам прокурора Джеймс, «горы доказательств» говорят о том, что сам политик, а также его друзья и партнеры врали о размерах его активов и капитала, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страховкам. Она добивается для экс-президента назначения денежного штрафа в размере $250 млн, а также запрета для него и для его сыновей — Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа — заниматься семейным бизнесом (The Trump Organization).

«Прокуратура считает, что на основании доказательств можно выносить постановление, что финансовая отчетность Трампа была сфальсифицирована», — сказано в материале.

В ответ на это адвокаты политика ответили, что их подзащитный «бесспорно стоит многих миллиардов», однако «мошенничества не было». Помимо того, адвокаты обвинили генпрокурора в том, что она «очернила и оклеветала» бывшего американского президента своим иском, подданным якобы в целях извлечения политической выгоды.

До этого Трамп выразил мнение, что его помилуют, если он выйдет из президентской гонки.

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