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Множество жалоб о нарушениях на выборах в РФ не подтвердились

Общественная палата РФ: большинство жалоб о нарушениях на выборах не подтвердились

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Общественная палата по выборам в России сообщила, что большинство из 132 жалоб не подтвердились. Об этом сообщает РИА Новости.

«На «горячую линию» Общественной палаты поступило 132 обращения. Через Яндекс-форму «горячей линии» поступило 43 обращения граждан. Сообщения о проблемах на избирательных участках, направленные за последние два часа 10 сентября, в большинстве случаев не подтвердились», — говорится в сообщении.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова попросила наблюдателей в преддверии кампании 2024 года осуществить мониторинг всех помещений участков для голосования. Выборы разного уровня проходят в 2023 году в 85 субъектах РФ.

До этого в Общественной палате России заявили об анонимных угрозах за работу на выборах. Председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова показала скриншот со своего телефона с сообщением с угрозами.

Также стало известно, что большинство жалоб, направленных на горячую линию ОП по выборам, не подтвердились. Принятые сообщения в основном касались проблем с порядком голосования, видеонаблюдением.

Ранее в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.

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