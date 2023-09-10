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Организаторы «Миллиона призов» рассказали, как можно потратить баллы

Победители программы «Миллион призов» смогут попробовать блюда разных стран

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Depositphotos

Победители акции «Выбираем вместе 2023» программы «Миллион призов» смогут помочь лечению и реабилитации больных детей, поддержать тех, кто спасает бездомных животных, посетить интересную выставку, театральную постановку или поужинать в ресторане, сообщается на сайте mos.ru.

Партнеры акции, среди которых торговые сети, рестораны, крупный столичный банный комплекс, театры и музеи, предлагают широкий выбор возможностей для москвичей. Кроме того, с помощью призовых баллов можно будет пополнить карту «Тройка» или поддержать благотворительные организации.

Чтобы воспользоваться своим шансом, необходимо принять участие в электронном голосовании на выборах Мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов с 8 по 10 сентября.

Розыгрыши призовых баллов акции пройдут 9, 10 и 11 сентября. Победители смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю) и обменять их на покупки или услуги у партнеров программы. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.

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