В избиркоме ЛНР рассказали о явке на выборах

Заместитель председателя избиркома Луганской народной республики Марианна Сумская заявила, что явка на выборах в регионе составила 72,53%. Об этом соощает ТАСС.

«Итоговая явка составила 72,53%. Все участки закрыты, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов», — заявила Сумская.

Ранее пресс-служба партии «Единая Россия» со ссылкой на руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина сообщила, что во всех четырех новых субъектах РФ фиксируется высокая явка на выборы. Также Сидякин подчеркнул, что голосование на участках проходит организованно.

На выборах-2023 будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов выберут депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 26 регионах проходят выборы высших должностных лиц, в Хабаровске – мэра города.

До этого политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил заявил, что присутствие иностранных электоральных экспертов на избирательных участках в новых регионах необходимо, считает специалист в сфере международных отношений. Также Гил считает, что вся мировая общественность должна увидеть, что люди, проживающие на освобожденных территориях, хотят самостоятельно принимать решение о своем будущем.

Ранее в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.