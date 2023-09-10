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На Украине сообщили о кадровых перестановках в полиции

«Страна.ua» сообщила о кадровых перестановках в полиции Украины

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РИА «Новости»

В руководстве Национальной полиции Украины произошли кадровые изменения. Об этом сообщает «Страна.ua», ссылаясь на свои источники.

По данным украинского издания, возглавлявший ранее главное управление национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов переходит на должность заместителя главы Национальной полиции Украины. Он будет курировать департаменты уголовного розыска, оперативной службы и департамент оперативно-технических мероприятий.

Отмечается, что врио первого заместителя главы нацполиции Дмитрий Тишлек стал заместителем председателя и занял должность начальника криминальной полиции. Кроме того, начальник департамента кадрового обеспечения Сергей Кобилец также станет заместителем председателя нацполиции Украины.

До этого новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на Украине появится должность военного омбудсмена, которого обяжут защищать «потребности народа».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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