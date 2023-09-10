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В Запорожской области сообщили о звонках о «минировании» участков

В Запорожской области сообщили о нескольких звонках о «минировании» участков

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Alexander Ermochenko/Reuters

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила, что в ходе голосования появлялись сообщения о минировании избирательных участков, которые оказались ложными. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, у Украины не получилось сорвать выборы.

«В течение дня периодически поступают звонки о минировании участков. Что сегодня только не предпринимал террористический украинский режим, чтобы сорвать выборы в Запорожской области», — сказала Катющенко.

Ранее политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил заявил, что присутствие иностранных электоральных экспертов на избирательных участках в новых регионах необходимо, считает специалист в сфере международных отношений. Также Гил считает, что вся мировая общественность должна увидеть, что люди, проживающие на освобожденных территориях, хотят самостоятельно принимать решение о своем будущем.

Кроме того, Гил объяснил, почему, по его мнению, весь мир был так поражен результатами прошлогоднего референдума, когда жители четырех регионов приняли решение присоединиться к России. Он считает, что люди устали терпеть постоянные нападки и обстрелы со стороны Украины.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 8 по 10 сентября впервые проходит избирательная кампания после вхождения этих регионов в состав России. Выборы проходят как в местные заксобрания, так и в заксобрания административных центров — Донецк, Луганск, Мелитополь и Геническ.

Ранее в ЦИК России оценили ситуацию с электронным голосованием.

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