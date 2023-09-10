Третьяковка предложила «Росатому» создать капсулу для «Троицы»

Третьяковская галерея обратилась к «Росатому», предложив создать специальную климатическую капсулу для иконы «Троица». Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленный о переговорах источник и представителя «Росатома».

Как рассказали в «Росатоме», в данный момент ожидается уточнение технического задания от Третьяковки. Источник РБК добавил, что дочерняя инжиниринговая компания «Росатома» «Элерон» разрабатывает и производит высокотехнологичные системы защиты и безопасности.

До этого сообщалось, что обследование иконы «Троица» Андрея Рублева во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря завершилось. После обследования иконы начался этап анализа полученной информации, на основе которой планировалось выработать программу дальнейших мероприятий.

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