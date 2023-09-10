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Третьяковка предложила «Росатому» создать капсулу для «Троицы»

«Росатом» заявил о предложении Третьяковки создать капсулу для «Троицы»

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Третьяковская галерея обратилась к «Росатому», предложив создать специальную климатическую капсулу для иконы «Троица». Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленный о переговорах источник и представителя «Росатома».

Как рассказали в «Росатоме», в данный момент ожидается уточнение технического задания от Третьяковки. Источник РБК добавил, что дочерняя инжиниринговая компания «Росатома» «Элерон» разрабатывает и производит высокотехнологичные системы защиты и безопасности.

До этого сообщалось, что обследование иконы «Троица» Андрея Рублева во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря завершилось. После обследования иконы начался этап анализа полученной информации, на основе которой планировалось выработать программу дальнейших мероприятий.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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