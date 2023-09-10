На ВЭФ обсудили сохранение языков коренных малочисленных народов России

Снижение использования и популяризации языков коренных народов может привести к катастрофическим культурным убыткам. Об этом на сессии «Сохранить нельзя забыть: языки коренных малочисленных народов как основа культурного наследия многонациональной России» Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Дома народов России Анна Полежаева. На сессии обсудили сохранение языков коренных малочисленных народов России.

«Изучение русского языка - это наш духовный скреп. Но, помимо этого, каждый из нас представляет и хранит другие сокровища. Речь идет, конечно, о языках коренных народов», — отметила она.

Полежаева подчеркнула, что общественные организации и объединения способствуют развитию системной деятельности Дома народов России. По ее словам, они расставляют необходимые приоритеты.

Также эксперт заявила, что Дом народов России уже готов реализовывать проекты по изучению языков коренных народов.

Кроме того, директор Дома народов России рассказала, что в сейчас идет запуск проекта «Россия - Дом народов». Предполагается, что он станет центром изучения языков коренных народов России.

«Путь небольших форматов позволит поддержать трудовых мигрантов, которые приезжают к нам и хотят стать членами нашего национального общества», — уточнила Полежаева.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.