На ВЭФ обсудили сохранение краснокнижных хищных птиц

В России есть комплексный план по созданию центров реинтродукции соколиных на территории страны. Об этом на пленарной сессии «Сохранение и гармоничное использование хищных птиц в разных странах мира» Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

«Места обитания птиц семейства соколиных приходятся на 19 особо охраняемых природных территориях. В общей сложности это территория в 13 млн га. Есть комплексный план по созданию на территории РФ центров реинтродукции соколиных. И есть первые результаты. В прошлом году в природу выпущено несколько десятков разведенных в питомниках сапсанов и балобанов. Работа ведется, достаточно конструктивная и продуктивная», — сказал он.

Также на пленарной сессии обсудили меры, которые необходимо принять для сохранения и грамотного использования пернатых хищников в разных странах. С приветственным словом к ее участникам и гостям обратится президент Международной ассоциации соколиной охоты и охраны хищных птиц Е.П. Маджед Аль Мансури.

Как отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванов, все, что связано с нелегальным экспортом птиц, является варварством.

«Кречет, сапсан, балобан признаны краснокнижными, что значит, что любые действия по их контрабанде расцениваются как уголовное преступление. А чтобы их еще более эффективно развивать, нужны центры наподобие «Камчатки», — подчеркнул он.

По словам главы Камчатского края Владимира Солодова, в построении инфраструктуры центра «Камчатка» использовались лучшие мировые практике. Он отметил, что благодаря этому реализуется целый ряд направлений, которые дополняют друг друга.

«В приоритетах — содержание маточного поголовья, репродукция птиц и выращивание птенцов, тренировки, чтобы птицы росли в максимально приближенных к естественной среде условиях», — сказал губернатор.

Помимо этого, в рамках форума «День сокола» при поддержке «Российского аукционного дома», соколиного центра «Камчатка», фонда Росконгресс прошел первый соколиный аукцион. В качестве лотов аукциона были выставлены более 30 особей кречетов, балобанов, сапсанов, выведенных в крупнейших питомниках России.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.