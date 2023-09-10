Дети пострадали во время соревнований на лыжероллерах в Самаре из-за опасной трассы

15 юных спортсменов пострадали во время соревнований на лыжероллерной трассе спортивной школы «Чайка» в Самаре. Об этом сообщается в группе «Марафоны России и мира» во «ВКонтакте».

Соревнования проходили 26 августа на базе спортивной школы «Чайка», на новой лыжероллерной трассе. Во время гонки прошел дождь, из-за чего дети не могли удержаться на лыжероллерах на поворотах, пострадали 15 юных лыжников.

Скользкую трассу сняли на видео, автор ролика отмечает, что подрядчики не смонтировали так называемые контруклоны — небольшие наклонные стенки на внешней стороне поворота, контруклон позволяет спортсмену при заходе в крутой поворот вернуться на трассу.

Прокуратурой Волжского района Самарской области вынесено представление заказчику и подрядчику строительства об устранении выявленных недостатков, однако пока трасса эксплуатируется, а нарушения не устранены.

Ранее тренер по биатлону школы олимпийского резерва признался в хищении более 11 тысяч патронов.