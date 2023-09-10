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Россия и Азия создадут научную базу для исследований проблем колониализма

Ректор ДВФУ: изучение истории колониализма укрепит сотрудничество России и Азии

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Пресс-служба ВЭФ

Эксперты из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках ВЭФ-2023 обсудили влияние колониализма на межэтнические отношения и экономическую ситуацию, а также проблемы неоколониализма.

«ДВФУ как крупнейший в России центр по взаимодействию с Азией поможет сформировать научную базу для дальнейших исследований по теме. Уверен, что совместное изучение истории колониализма в странах АТР позволит нам укрепить и расширить сотрудничество с дружественными государствами», — рассказал ректор ДВФУ Борис Коробец.

Всего в конференции «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир» приняли участие более 40 представителей научно-образовательных учреждений Китая, Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Индии.

Одними из ключевых тем для обсуждения стали вопросы влияния колониальной политики западных стран на развитие государств Азии и Африки, колониализма в исторической памяти, истории и национальной специфики антиколониальных движений.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.

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