Водитель маршрутки избил подростка и сломал ему нос

В ХМАО двое подростков поругались с водителем маршрутного автобуса из-за оплаты проезда, мужчина избил одного из мальчиков. Об этом сообщается в группе «К-Информ Сургут» во «ВКонтакте».

О произошедшем рассказала мать пострадавшего подростка, по словам женщины, ее несовершеннолетний сын ехал в маршрутке вместе с другом. Школьники попытались оплатить проезд картой, а когда ничего не вышло, водитель начал оскорблять их и попросил выйти из автобуса.

«Пока мой брал свой скейт, водитель вышел и подошел к пассажирской двери, и когда сын поднял голову, водитель ударил головой в лицо ребенка, после чего сын пытался оказать сопротивление, в результате у него внутренний перелом правой лопатки и перелом костей носа», — сообщила мать подростка.

Женщина искала в сети очевидцев избиения, свидетели нашлись и отметили, что конфликт подростки спровоцировали сами. Школьники кричали на водителя, употребляя нецензурную брань, мужчина не сдержался и ударил одного из них.

В обстоятельствах произошедшего будет разбираться полиция, мать пострадавшего намерена обратиться в правоохранительные органы.

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