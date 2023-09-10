В Красноярском крае двое мужчин пошли в лес за ягодами и пропали

В Северо-Енисейском районе Красноярского края полиция и спасатели ведут поиски двух мужчин, которые ушли в лес за ягодами и заблудились, пока удалось обнаружить только их автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД 24».

Двое жителей Красноярского края 29 и 46 лет 7 сентября ушли в лес на сбор ягод и домой не вернулись. В полицию обратилась жена одного из сборщиков, известно, что они направились в лес в направлении поселка Вельмо.

После поступления сообщения полицейскими была обследована территория автодороги Вельмо-Северо-Енисейский. В лесном массиве был найден автомобиль, однако мужчин в нем не было.

К поискам привлечены 50 человек, лесной массив обследуют с вертолета, территорию прочесывают и наземные группы, обнаружить ягодников пока не удалось.

Ранее в Прикамье пенсионерка, заблудившаяся в лесу, выжила благодаря случайной находке.