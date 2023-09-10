Пятимесячный младенец получил тяжелые травмы головы, упав с дивана

Пятимесячный младенец разбил голову, упав с дивана в Тихвине. Об этом сообщает 47.news.

Ребенка госпитализировали из квартиры по улице Ярослава Иванова в Тихвине, девочка была доставлена в больницу с тяжелыми травмами головы, за ее жизнь борются медики.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, младенец находился дома вместе с 22-летней матерью, в какой-то момент девочка упала с дивана и сильно ударилась. По данным полиции, семья не состоит на учете в органах ПДН и оценивается как благополучная, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирске ребенок сломал ногу, упав в колею на детской площадке.