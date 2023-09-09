На Арбате сломали скульптуру принцессы Турандот

Неизвестный мужчина сломал скульптуру принцессы Турандот напротив театра имени Вахтангова в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«На Арбате неизвестный мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот и сломал ее», — уточнили в сообщении.

Это уже не первый случай повреждения памятника вандалами. В 2001 году неизвестные оторвали правую руку у скульптуры. Позже бронзовую статую, изображающую персонаж театральной сказки Карло Гоцци, восстановили.

Легендарный фонтан-памятник установили у здания театра в 1997 году в честь 75-летия первой постановки одноименной пьесы.

Коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова отметил вековой юбилей в ноябре 2021 года. Его история началась осенью 1921 года с премьеры спектакля «Чудо святого Антония», годом позже вышел спектакль «Принцесса Турандот», который стал в последствии визитной карточкой театра.

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