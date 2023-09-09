В Москве все участки голосования закрылись штатно

Все участки в Москве во второй день выборов закрылись штатно в 20 часов. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, передает РИА Новости.

«Итак, ровно в 20 часов все участки штатно закрыли свои двери… День прошел в целом штатно, без нарушений», — сказала она.

Также Кириллова отметила, что во второй день не фиксировались технические сбои.

9 сентября Кириллова заявляла, что свыше 2,5 млн человек приняли участие в выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований за 2 дня. Она также подчеркнула, что в столице фиксируется высокий интерес к выборам, а само голосование проходит в штатном режиме.

До этого руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице страны Вадим Ковалев говорил, что второй из трех дней голосования в Москве прошел без нарушений.

Также руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко сообщал, что жители столицы, которые проголосуют сегодня через электронный терминал или ДЭГ до 20 вечера, попадут в розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» 10 сентября.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.