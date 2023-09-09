В Башкирии около 30 детей заболели кишечной инфекцией

Почти 30 воспитанников детского сада в башкирском городе Белорецке заболели кишечной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно сообщению на сайте регионального управления Роспотребнадзора, групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей и персонала было зарегистрировано в детском саду №19. Сотрудники ведомства закрыли и опечатали детский сад. Отмечается, что угрозы распространения инфекции нет.

По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания стал сальмонеллез.

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что всего заболели 29 детей, еще 19 госпитализированы, а 10 были отпущены домой.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге едой Greenbox из сервиса доставки на дом «Самокат» отравились 69 человек. Предположительно опасная для здоровья продукция была снята с реализации. Компании Greenbox временно запретили деятельность.

До этого сообщалось, что в период с 20 по 24 августа в больницы Москвы с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Большинство из них находились на стационарном лечении. Все они заказывали шаурму в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской.

Ранее сообщалось об отравлении девяти человек шаурмой в Курской области.