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В Лондоне задержали британского военного, сбежавшего перед судом

В Лондоне полицейские задержали сбежавшего из тюрьмы военнослужащего

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Stefan Wermuth/Reuters

Сотрудники полиции Лондона задержали сбежавшего из тюрьмы британского военнослужащего Даниэля Халифа, который обвиняется в связанном с терроризмом преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на странице в социальной сети X (экс-платформа Twitter).

«Офицеры лондонской полиции задержали Даниэля Халифа, который сбежал из тюрьмы Уондсворт в среду, 6 сентября», — уточнили в пресс-службе лондонского ведомства.

Предварительно, Халифа подозревают в шпионаже в пользу «враждебного государства».

Мужчину задержали в районе Чизик на западе Лондона. Вскоре его поместили под стражу в полицейском участке.

Военного Даниэля Абеда Халифа обвиняли в связанном с терроризмом преступлении. Он сбежал из тюрьмы, где ожидал суда. Позднее Халифа заметили на одном из перекрестков Лондона. Также горожанам предлагалась награда в размере до 20 тыс. фунтов за информацию, которая поможет поймать беглеца.

До этого в Сургуте мужчину поймали после попытки сбежать из тюрьмы во время осмотра в больнице. Инцидент произошел поздно вечером в одном из отделений медучреждения.

Ранее мужчина, сбежавший из тюрьмы под конец своего срока, был осужден за побег на 40 лет.

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