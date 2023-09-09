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Начиненную наркотиками шаурму попытались передать заключенному СИЗО «Матросская тишина»

Baza: заключенному «Матросской тишины» пытались передать шаурму с наркотиками

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Начиненную гашишем и мефедроном шаурму попытались передать 54-летнему заключенному СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает Baza.

Передачку для заключенного, осужденного за разбой и оборот оружия, принесли женщины 53 и 33 лет. Они оставили сверток с шаурмой в специальном окне приема СИЗО и удалились. Дежурный заподозрил неладное и вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли шаурму и обнаружили внутри семь граммов мефедрона и четыре грамма гашиша — их изъяли. По горячим следам полицейским удалось отыскать подозреваемого в сбыте запрещенных веществ в крупных размерах. Им оказался 26-летний уроженец Дагестана, его задержали.

Ранее житель Алтая подкинул коллеге коноплю, чтобы отвести от себя подозрения в краже.

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