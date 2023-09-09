Никто из россиян не пострадал при землетрясении в Марокко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что граждане Российской Федерации не пострадали в результате землетрясения в Марокко. Об этом говорится в комментарии российского МИД, опубликованном на сайте российского дипведомства.

Захарова отметила, что посольство РФ в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.

«Граждан России среди пострадавших от землетрясения нет», — указано в сообщении.

До этого генеральный консул России в Касабланке Олег Прохоров сообщил, что в генеральное консульство Российской Федерации в Касабланке не поступало обращений от граждан РФ в связи с землетрясением, которое произошло минувшей ночью в Марокко.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко в ночь с пятницы на субботу. Горный район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.