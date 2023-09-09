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Мошенники обманули профессора математики и похитили у него 9 млн рублей

«78.ru»:в Петербурге мошенники выманили у профессора математики 9 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Телефонные мошенники убедили профессора СПбГУ перевести им накопления, которые мужчина хранил на банковском счете. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы обратился 68-летний мужчина, он сообщил, что с его счета исчезли накопления в сумме 9 миллионов рублей. Профессор математики СПбГУ рассказал полицейским, что в течение двух дней с ним по телефону связывались неизвестные, они представились сотрудниками Центробанка и ФСБ и сообщили, что его банковские счета находятся под угрозой.

Чтобы сохранить средства, мужчине нужно было снять деньги и перевести их на якобы безопасные счета, пожилой человек поверил аферистам, после перевода денег они перестали выходить на связь.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее детский клоун Плюх взял кредит, чтобы заплатить мошенникам 4 млн рублей.

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