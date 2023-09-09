Участники выборов мэра Москвы могут активировать баллы «Миллиона призов»

Первые победители программы «Миллион призов» начали получать призовые баллы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В сообщении указано, что москвичи могут активировать выигрышные коды с 12:00 — победители начали получать СМС-сообщения. Уточняется, что проверить информацию о выигрыше и активировать код можно на сайте акции.

С 9 по 11 сентября проходят розыгрыши акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Жители столицы могут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, которые можно потратить на покупки в магазинах и аптеках, оплату чека в кафе или приобрести с их помощью билет в театр или музей. Кроме того, баллы можно будет отправить в качестве пожертвования в одну или несколько благотворительных организаций.

До этого сообщалось, что Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пройдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Ранее Путин призвал россиян участвовать в выборах.