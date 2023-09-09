Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Участники выборов мэра Москвы могут активировать баллы «Миллиона призов»

Победители розыгрыша на выборах мэра Москвы начали получать призовые баллы

close
100%
Таисия Воронцова/РИА Новости

Первые победители программы «Миллион призов» начали получать призовые баллы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В сообщении указано, что москвичи могут активировать выигрышные коды с 12:00 — победители начали получать СМС-сообщения. Уточняется, что проверить информацию о выигрыше и активировать код можно на сайте акции.

С 9 по 11 сентября проходят розыгрыши акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Жители столицы могут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, которые можно потратить на покупки в магазинах и аптеках, оплату чека в кафе или приобрести с их помощью билет в театр или музей. Кроме того, баллы можно будет отправить в качестве пожертвования в одну или несколько благотворительных организаций.

До этого сообщалось, что Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы.

В России 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пройдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Ранее Путин призвал россиян участвовать в выборах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях