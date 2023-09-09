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Мосгоризбирком сообщил об отстранении главы столичной УИК за нарушения на выборах

Мосгоризбирком: главу УИК в Москве отстранили из-за вброса бюллетеней

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Председателя участковой избирательной комиссии №1246 в московском районе Соколиная гора отстранили от работы за вброс бюллетеней, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

«Мы приняли решение аннулировать все бумажные бюллетени на этом УИКе на данный момент. Председатель комиссии будет отстранена от работы до выяснения обстоятельств», — заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она отметила, что аннулированных бюллетеней было немного, так как на данном участке были установлены терминалы электронного голосования и многие избиратели предпочли проголосовать таким способом.

Руководитель штаба Вадим Ковалев назвал ситуацию беспрецедентной, так как, по его словам, за десять лет штаб добился проведения выборов в столице без нареканий.

В штабе ранее рассказали, что в соцсетях утром распространилось видео, на котором наблюдатели от КПРФ зафиксировали на участке №1246 вброс бюллетеней в сейф-пакеты. Штаб направил на место мобильную группу.

8 сентября в большинстве российских регионов начались выборы, основным днем для голосования станет 10 сентября. Россияне выбирают высших должностных лиц в 21 регионе, депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, в Москве выбирают мэра.

Президент РФ Владимир Путин уже проголосовал на выборах мэра столицы. Также свой выбор сделал и действующий московский градоначальник Сергей Собянин.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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