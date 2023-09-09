Жительница Сосновоборска пыталась сжечь пьяного мужа, облив его бензином

В Красноярском крае женщина после ссоры с мужем пыталась его сжечь. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

Инцидент произошел в Сосновоборске, местный житель пришел домой пьяным, поссорился с женой и заснул. Женщина решила избавиться от нигде не работающего супруга, облила его бензином, который остался в доме после ремонта, и подожгла.

Испугавшись, что супруг сильно пострадает, она начала его тушить, мужчину с ожогами госпитализировали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить длительный срок заключения.

Ранее житель Иркутска облил бывшую жену бензином и поджег в табачном ларьке.