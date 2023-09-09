Жители Марокко ожидают нового землетрясения после ночной катастрофы

Жители Марокко ожидают новых подземных толчков после ночного землетрясения, унесшего жизни более 600 человек. Об этом «Газете.Ru» сообщила россиянка София (имя изменено), которая находится в городе Марракеш. По ее словам, землетрясение застигло ее во время отдыха в баре.

«Приехали вчера к вечеру, решили отпраздновать свой приезд в баре. Как только принесли наш заказ, началось землетрясение. Мы с подругой вообще не поняли, что происходит. Показалось, что-то взорвалось вдалеке, потому что пыль была на горизонте. Все люди стали выбегать из бара, паниковать. Люди выбежали на улицы: туристы и местные жители, кто в чем спал. В городе творилась настоящая паника, мы еле вызвали такси и доехали до отеля. Мы сейчас находимся в гостинице, и тут пока что спокойно. Но местные говорят, что будет новое землетрясение. Мы пока не верим никакой информации, пока не будет официального объявления. Местные сказали, что такие землетрясения обычное явление для Агадира», — сообщила девушка.

София и ее подруга не пострадали из-за землетрясения. Девушка отметила, что подруга только сильно поскользнулась при выходе из бара, так как «все напитки и стекла были на полу».

Другая туристка из России, Юлия, которая также находится в Марракеше, сказала «Газете.Ru», что на улицах города в эту ночь было много спасателей.

«Очень страшно, особенно когда никогда с таким не сталкивался. Не выспались, всю ночь от малейшего звука просыпались. На улицах много было спасателей. Бегали, спасали», — отметила она.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко в ночь с пятницы на субботу. Министерство внутренних дел страны сообщает о более чем 600 погибших. Горный район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша.

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