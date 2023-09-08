Незнакомая женщина укусила мужчину за голову в центре Петербурга

Незнакомая женщина укусила 44-летнего мужчину за голову в центре Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, петербуржец в ночь на 8 сентября проводил время возле ресторана «Алые паруса» на Кронверкской набережной. В это время в голову мужчине зубами вцепилась незнакомая ему женщина. Причина такого поступка случайной прохожей неизвестна.

Утром мужчина обратился в травмпункт, где ему диагностировали укушенную ссадину левой теменной области головы. После оказания необходимой помощи и беседы медики отпустили петербуржца восстанавливаться дома.

В правоохранительные органы укушенный незнакомкой мужчина не обращался, сообщает источник.

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