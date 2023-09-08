Сенатор Русаков рассказал о новом учебном курсе для российских студентов

Понимание истоков российской государственности, ее нынешнее состояние и перспективы развития складываются на основе ценностных связей, которые образуют между собой представления о человеке, семье, обществе, стране и государстве, считает член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор РФ от Ярославской области Александр Русаков. Этому, по его словам, учит новый обязательный курс «Основы российской государственности», который с сентября преподается первокурсникам российских вузов.

«С 1 сентября 2023 года в вузах по всей стране запущен курс «Основы российской государственности», разработанный по поручению президента. Сегодня мы можем подвести первые итоги масштабной работы, в которую было вовлечено рекордное количество специалистов в области философии, истории, политологии и других социальных наук», — отметил сенатор.

Парламентарий напомнил, что на прошедшем в Совете Федерации совещании эксперты высоко оценили концепцию курса, обозначив при этом вопрос квалификации преподавателей, которые будут вести новый предмет.

«Эффективность курса будет напрямую зависеть от подготовки педагогов, их личного понимания и осмысления тех ценностей, которые заложены в учебный комплекс. К началу учебного года мы видим, что программу повышения квалификации прошли свыше 6 тыс. человек, всего в создании курса приняли участие 7 тыс. преподавателей из 600 вузов. На осень запланирована еще одна волна обучения», — рассказал Александр Русаков.

Также сенатор отметил высокую степень системной проработки содержания курса.

«Изначально была заложена установка, что «Основы российской государственности» будут преподаваться на всех образовательных направлениях, а значит используемые понятия, структура учебного материала должны быть понятны и доступны как для студентов, изучающих социально-гуманитарные науки, так и для обучающихся инженерно-техническим специальностям. Этого удалось достичь благодаря систематизации знаний с опорой на модель мировоззрения, состоящую из 5 элементов», — добавил он.