В Брянской области призвали не выкладывать в соцсети информацию о работе ПВО

Правительство Брянской области в Telegram-канале призвало местных жителей не размещать в соцсети информацию о работе систем противовоздушной обороны.

Как отметили в пресс-службе правительства, подразделения ПВО РФ успешно отражали участившиеся за последнее время атаки украинских сил на регион, но публикация информации о соответствующих действиях российских военнослужащих в соцсетях в виде фото и видео наносит ущерб безопасности людей.

«Выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений — значит усложнять их работу и оказывать содействие противнику. Этого делать ни в коем случае нельзя!» – сказано в сообщении.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотники на подлете к административному центру (Брянску) и в небе над самим городом.

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