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В Москве такси столкнулось с машиной Госавтоинспекции

В Москве водитель такси врезался в машину Госавтоинспекции

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

На юго-западе Москвы один человек пострадал после столкновения такси с машиной госавтоинспекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД столицы.

Инцидент произошел в районе Ленинградского проспекта. По данным полицейских, инцидент произошел около 16:00 вечера.

«Автомашина такси совершила столкновение со служебным автомобилем Госавтоинспекции, совершавшим разворот с включенными специальными световыми сигналами», — сообщается в публикации.

По предварительной информации, пострадал один человек, который находился в такси. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Липецке автобус без тормозов протаранил семь машин.

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