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Нудисты на пляже Тарханкут в Крыму занялись сексом и попали на видео

Mash: нудисты занялись сексом на пляже Тарханкут в Крыму, не стесняясь камеры

В объектив камеры попали нудисты, которые прилюдно занялись сексом на пляже Тарханкут в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, инцидент произошел 7 сентября на нудистском пляже. Занимающуюся сексом в воде пару заметили и начали снимать на камеру отдыхающие, которые находились неподалеку. Одна из свидетельниц инцидента объяснила происходящее спецификой пляжа, но вторая отметила, что нудисты лишь загорают обнаженными, а не совокупляются прилюдно.

Очевидицы произошедшего отметили, что участникам полового акта совершенно все равно, что на них смотрят и снимают на камеру. Девушки сделали предположение, что паре даже нравится такое внимание.

Ранее ученые из Саутгемптонского университета в Великобритании нашли способ повысить сексуальное удовлетворение в паре.

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