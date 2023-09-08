В Таиланде туристы не попали в рабство благодаря знанию языка

В Таиланде туристы из Малайзии сбежали от таксиста после того, как подслушали его разговор по телефону. Об этом сообщает Must Share News.

Инцидент произошел во время отпуска компании из пяти человек, трое из которых были девушками. Вместе туристы заказали машину до аэропорта Бангкока с помощью приложения-агрегатора.

Компанию встретил черный пикап с тонированными окнами. Все время поездки водитель разговаривал с кем-то по телефону. Знающий тайский язык турист заметил, что абоненты обсуждают пол пассажиров, возраст и другие данные. Путешественники подумали, что их везут не в аэропорт.

Они также обратили внимание на другие странности, поэтому попросили таксиста остановиться, чтобы якобы сходить в туалет, но мужчина отказал им. В результате компания вышла посреди дороги и убежала. Водитель за ними не погнался и не потребовал оплату.

Представители агрегатора заявили, что провели внутреннее расследование. По их словам, между пассажирами и водителем возникло недопонимание.

Ранее в Нижегородской области таксист надругался над школьницей и грозился продать ее в рабство.