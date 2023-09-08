Парк Дружбы у озера Черное в Подмосковье благоустроят летом 2025 года

Общей рекреационной зоной, расположенной на границе городского округа Люберцы и микрорайона Некрасовка смогут пользоваться и жители Подмосковья, и москвичи. Об этом сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин, глав региона цитирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По словам Андрея Воробьева, новое пространство символически назвали парком Дружбы.

«Он соединит два больших микрорайона, в одном, в Москве, уже сегодня живет около 100 тыс. человек, а у нас в Люберцах — около 60 тыс. Эта территория, которая нуждалась в особой заботе, нас просили об этом жители, через полтора года будет выглядеть совсем по-другому. Важно, чтобы все было безопасно — и мост, и переход. Это и удобное сообщение, и место, где жители смогут отдохнуть с детьми, с друзьями. Я думаю, мы справимся», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за то, что региону удается легко реализовывать важные проекты совместно с Москвой.

В рамках проекта в порядок приведут более 40 га. Специалисты расчистят акваторию озера, построят мост Дружбы между южным и северным берегами. Для гостей обустроят круговой маршрут, лодочную станцию, детские, спортивные и смотровые площадки, зоны отдыха и места для рыбалки, а также освещение.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столица и Подмосковье сотрудничают по целому ряду глобальных направлений. Сюда входят транспортная программа, инженерная, экология, социальное направление и другое.

«И, конечно же, мы не можем обойти вниманием вопросы благоустройства, так как область и город — это, по сути, живая ткань. И есть территории, где без совместной работы это невозможно сделать», — сказал мэр Москвы, добавив, что уже есть договоренность с Андреем Воробьевым о совместном проекте благоустройства Черного озера.

Сергей Собянин уточнил, что по озеру пройдет пешеходный мост, по которому можно будет гулять.

В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья рассказали, что реализацию проекта планируют начать в мае следующего года. Сейчас идет работа по передаче земельных участков под благоустройство. На данный момент 20 га прилегающей территории находятся в заброшенном состоянии. Помимо этого, 15 га из них принадлежат Москве, 5 га – Люберцам.