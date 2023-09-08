Путин сообщил, что его крестил отец патриарха Кирилла

Президент России Владимир Путин рассказал, что был крещен отцом патриарха Кирилла, протоиереем Михаилом Гундяевым. Об этом сообщает Telegram-канал кремлевского пула агентства РИА Новости.

«Его отец меня крестил. Так вот судьба сложилась», — сообщил Путин во время посещения Воскресенского собора в городе Арзамас Нижегородской области.

О церемонии он вспомнил во время разговора с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Президент не уточнил, когда именно проходило его крещение.

Михаил Гундяев — протоиерей, был настоятелем Свято-Никольского храма на Большой Охте, который находится в Санкт-Петербурге. Был возведен в сан протоиерея в 1957 году, а впервые стал настоятелем в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в Красном Селе.

Патриарх Кирилл, в миру Владимир Гундяев — епископ Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси с 1 февраля 2009 года. В прошлом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) и постоянный член Священного синода.

Ранее патриарх Кирилл оценил передачу иконы Андрея Рублева «Троица» РПЦ.