В России хотят ограничить свободную продажу квадрокоптеров, включая те, которые применяются для развлечения или видео- и фотосъемки. Об этом «Парламентской газете» рассказал зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, беспилотники теперь нельзя рассматривать как средство для развлечения или помощника, потому что они могут представлять реальную угрозу. Депутат указал, что этим товаром, например могут воспользоваться диверсанты, которые подвесят к нему гранату и могут отправить его для разрушения какого-нибудь объекта.

«Поэтому вопрос о введении дополнительных норм регулирования в этой отрасли сейчас находится на особом контроле и Правительства, и Государственной Думы. И по аналогии с тем, как мы сейчас прорабатываем разные аспекты ограничения электросамокатов, мы будем прорабатывать и порядок ограничения свободной продажи беспилотников и квадрокоптеров», — отметил парламентарий.

Одним из самых перспективных предложений Выборный назвал введение ограничений по грузоподъемности аппарата. Более серьезные модели, которые могут переносить груз от 500 граммов и более, планируют убрать из свободной продажи.

Руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone в «Лаборатории Касперского» Владимир Клешнин до этого говорил, что россияне не имеют права самостоятельно использовать средства подавления воздушных беспилотников, так называемые «глушилки», поскольку это запрещено российским законодательством.

Ранее стал известен объем программы льготного лизинга беспилотников в России до 2030 года.