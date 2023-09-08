В Салехарде в честь 80-летия освобождения Донбасса высадили 80 деревьев

8 сентября в парке Победы города Салехарда в честь памятной и исторической даты власти региона открыли памятник героям СВО. Именно это место – возле нового монумента под названием «Прошедшим и не вернувшимся» – было выбрано для посадок в рамках акции «Сохраним лес».

Ровно 80 символичных саженцев высадили сегодня на территории городского Парка Победы в честь памятной для жителей России даты – 80-летия освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. К мероприятиям присоседились губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Салехарда Алексей Титовский, ветераны боевых действий и участники СВО, волонтеры и жители города. Место высадок не стало случайным – здесь сегодня открыт памятник героям СВО, которые также, как и их предки 80 лет назад, защищали территории своей страны и Родины.

«Высаживаем деревья в очень важном для нас месте – парке Победы. Сегодня здесь появился новый памятник в честь героев, участников СВО. Очень важно, что парк оживает, рядом строится новый микрорайон, совсем скоро он начнет заселяться и здесь будут гулять тысячи жителей», – сказал Дмитрий Артюхов.

Высадка новых елей и сосен ознаменована еще одним важным событием: именно в Салехарде сегодня высадили миллионное дерево пятого сезона акции «Сохраним лес». Теперь юбилейный саженец будет отмечен на интерактивной карте самого масштабного лесовосстановительного проекта страны.

«Символично, что миллионное дерево акции «Сохраним лес», которая охватывает все регионы большой страны, высаживаем именно у нас, в Салехарде, в городе на полярном круге. В нашем Арктическом регионе эта добрая традиция вдвойне важна: здесь по климатическим условиям деревьям сложно, мы «бьемся» за сохранение каждого из них, и всегда радует, что акция востребована и привлекает множество жителей», – добавил губернатор.

Сейчас вместе с зелеными «новобранцами» в самом парке Победы, где прошло центральное мероприятие, растут 250 молодых деревьев: за два предыдущих года в рамках акции территорию пополнили 170 елей и кедров. За последние два года на Ямале высадили более 39 тысяч саженцев. Масштабная высадка деревьев ежегодно проходит во всех городах и поселках округа, что решает задачи нацпроекта «Экология», отмечают в регионе.

Наряду с ЯНАО высадки деревьев акции «Сохраним лес» 8 сентября прошли еще в 20 регионах России. Новые леса сегодня появились в Алтайском и Красноярском краях, в Амурской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Сахалинской, Смоленской, Тверской, Тюменской и Ярославской областях, в Республиках Алтай и Карелия, а также в ХМАО-Югре.

Ранее акция «Сохраним лес» стартовала в обновленном формате.