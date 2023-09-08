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Социальный фонд России подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Чечни

Стороны планируют развивать сферу предоставления услуг населению

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Газета.Ru

Социальный фонд России и правительство Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба фонда. Соглашение было подписано в ходе визита главы фонда Сергея Чиркова в Чечню. Он обсудил с руководством республики вопросы развития предоставления услуг населению региона.

Предполагается, что сотрудничество поможет оперативнее решать вопросы межведомственного взаимодействия при оформлении выплат и обеспечить приоритетное обслуживание отдельных групп граждан, в числе которых участники специальной военной операции и их семьи.

Работу фонда Чиркову представил управляющий региональным отделением СФР Мохмад Ахмадов.

«Вместе они побывали в одной из клиентских служб, где оценили работу специалистов, принимающих граждан. Председателю фонда продемонстрировали пилотные проекты отделения, а также представили работу контакт-центра, который консультирует жителей по вопросам, относящимся к компетенции СФР. В ходе визита Сергей Чирков провел совещание с руководителями региональных клиентских служб Соцфонда», — говорится в сообщении.

Также в обсуждении приняли участие замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, заместитель председателя правительства Чечни Адам Алханов и министр торговли, экономического и территориального развития Чечни Рустам Шаптукаев.

Кроме того, по итогам совещания глава фонда вручил лучшим сотрудникам ведомственные награды. После завершения рабочей программы Чирков принял участие в церемонии открытия городского парка им. Ахмата Кадырова в центре города Шали и посетил расположенную здесь мечеть «Гордость мусульман».

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