В Минздраве Омска предложили фельдшеру, у которого нет на работе туалета, ходить к соседям

Министр здравоохранения Омской области предложил фельдшеру из ФАПа (фельдшерско-акушерский пункт) в деревне Березняки, где отсутствует туалет, ходить в уборную к соседям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со скринами переписки министра с жительницей деревни во «ВКонтакте».

Она обратилась к врио губернатора области Виталию Хоценко на его странице в социальной сети с жалобой на то, что фельдшер в деревне собирается увольняться из-за того, что в ФАПе отсутствует туалет и вода. Женщина пояснила, что пункт находится в одноэтажном деревенском доме, ровно посередине между квартирами. Из удобств в нем есть только рукомойник, который нужно наполнять водой.

Женщина предлагала разместить пункт в помещении ДК или построить под эти цели модульный дом. На жалобу пользовательницы ответил глава Минздрава Омской области Александр Мураховский. Сначала чиновник сообщил, что капитальный ремонт ФАПа запланирован на 2025 год, потом заявил, что этот план не представляется возможным и будет рассмотрен вопрос о перемещении пункта в другое место. На это женщина посетовала, что два населенных пункта могут на продолжительное время остаться без медицинской помощи, ведь, по ее словам, фельдшер собрался увольняться из-за плохих условий работы.

В последнем сообщении в адрес жительницы Мураховский ответил, что «с соседями многоквартирного частного дома достигнута договоренность о возможности использования туалета». Этот ответ разошелся в интернете и возмутил многих пользователей сети.

Позже Минздрав области дал официальный ответ по ситуации с пунктом.

«Министром здравоохранения региона принято решение внести изменения в программу модернизации первичного звена и запланировать установку нового модульного ФАПа в деревне Березянки в 2024 году. В настоящий момент прорабатывается вопрос временного размещения ФАПа в более приспособленном помещении. Решение фельдшера уволиться связано с личными семейными обстоятельствами», — цитирует РИА Новости ответ пресс-службы ведомства.

Ранее в Сибири посетитель бара напал на фельдшера, который приехал к нему на вызов.