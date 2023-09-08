Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве затопило бизнес-апартаменты стоимостью от 7 до 43 млн рублей

Baza: в Москве затопило «Level Стрешнево», где жилье стоит от 7 до 43 млн рублей

Московские бизнес-апартаменты «Level Стрешнево» затопило. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, апартаменты оказались затоплены с первого по 14-й этаж. На кадрах очевидцев видно затопленные коридоры и лифты, которые стали напоминать просторные душевые кабины.

Здание затопило из-за срыва спринклеров, которые разбрызгивают воду во время пожаров. По предварительной информации, это произошло во время прокладывания трассы кондиционирования одним из жильцов.

Апартаменты в «Level Стрешнево» имеют стоимость от семи до 43 млн рублей, сообщает источник. На данный момент не сообщается о том, какой ущерб понесли жильцы строения.

Ранее компания Wildberries начала возвращать поставщикам товары из-за потопа на складе и заставлять их оплачивать возврат.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях