В Москве затопило бизнес-апартаменты стоимостью от 7 до 43 млн рублей

Московские бизнес-апартаменты «Level Стрешнево» затопило. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, апартаменты оказались затоплены с первого по 14-й этаж. На кадрах очевидцев видно затопленные коридоры и лифты, которые стали напоминать просторные душевые кабины.

Здание затопило из-за срыва спринклеров, которые разбрызгивают воду во время пожаров. По предварительной информации, это произошло во время прокладывания трассы кондиционирования одним из жильцов.

Апартаменты в «Level Стрешнево» имеют стоимость от семи до 43 млн рублей, сообщает источник. На данный момент не сообщается о том, какой ущерб понесли жильцы строения.

Ранее компания Wildberries начала возвращать поставщикам товары из-за потопа на складе и заставлять их оплачивать возврат.