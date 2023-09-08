Множество жителей Херсонской области пришли на избирательные участки, отдать свой голос на выборах. Это показывает, что люди хотят демократии. К такому выводу пришла присутствующая на выборах в новом регионе России эксперт из Индии, президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, которую цитирует Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области».

В беседе с журналистами международный эксперт отметила, что у нее «есть возможность передать сообщение всему миру — жители бывших украинских регионов счастливы в составе России после референдумов по присоединению к РФ».

Ананд подчеркнула, что у регионов на это есть их демократичное право.

Голосование на выборах разных уровней проходит в более чем 80 регионах страны. Россиянам предстоит в том числе избрать глав субъектов, депутатов заксобраний и Госдумы.

Впервые в рамках единого дня голосования выборы парламентов проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее мать 12 детей рассказала об участии в выборах в Херсонской области.