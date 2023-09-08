Россиянка протестовала против длинных очередей на запись к врачам в костюме скeлeта

Девушка решила привлечь внимание властей к проблеме с записью на прием к врачу во Владимирской области, надев костюм скeлeтa. Об этом стало известно изданию »Чеснок».

Акцию с демонстрацией искусственного надгробия с надписью: «Записался на прием в поликлинику...Все еще жду!», провела жительница Судогды. Она вышла в костюме скeлeтa к Судогодской ЦРБ, чтобы обратить внимание на проблемы здравоохранения.

По словам активистки, ситуация в городе такова, что пациенты вынуждены подолгу ждать своей очереди только для того, чтобы записаться на прием к интересующему их специалисту. Акционистка уверена, что эта тенденция может привести к трагедии в критической ситуации.

О реакции органов местного самоуправления на произошедшее не сообщается.

Ранее житель Курска вызвал полицию, чтобы ускорить приезд «скорой», и попал под суд.