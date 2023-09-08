Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка протестовала против длинных очередей на запись к врачам в костюме скeлeта

В Судогде активистка вышла к местной больнице с искусственным надгробием

close
100%
Сетевое издание «Чеснок»' class="item-image" >
Сетевое издание «Чеснок»

Девушка решила привлечь внимание властей к проблеме с записью на прием к врачу во Владимирской области, надев костюм скeлeтa. Об этом стало известно изданию »Чеснок».

Акцию с демонстрацией искусственного надгробия с надписью: «Записался на прием в поликлинику...Все еще жду!», провела жительница Судогды. Она вышла в костюме скeлeтa к Судогодской ЦРБ, чтобы обратить внимание на проблемы здравоохранения.

По словам активистки, ситуация в городе такова, что пациенты вынуждены подолгу ждать своей очереди только для того, чтобы записаться на прием к интересующему их специалисту. Акционистка уверена, что эта тенденция может привести к трагедии в критической ситуации.

О реакции органов местного самоуправления на произошедшее не сообщается.

Ранее житель Курска вызвал полицию, чтобы ускорить приезд «скорой», и попал под суд.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях