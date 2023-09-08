ЕС ввел новые санкции против шести россиян

Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Российской Федерации, которых подозревают в злоупотреблении правами человека в Крыму. Документ об этом опубликован на сайте Официального журнала ЕС.

В санкционный перечень были включены заместитель прокурора Симферопольского районного суда Елена Подольная, офицер ФСБ РФ Денис Коровин, судья Симферопольского районного суда Клявер Берберов и следователь ФСБ РФ Виталий Власов.

Также в списки включили прокурора прокуратуры Крыма Анастасию Супрягу и верховного судью республики Виктора Крапко.

До этого председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе усиленно работают над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.

В конце августа газета The New York Times писала, что входящие в G7 и Евросоюз страны планируют расширить действующие санкции в отношении российского алмазного сектора. По информации источников газеты в дипломатических кругах, они намерены запретить импорт российских алмазов в любом виде, то есть будет закрыт въезд на европейские и североамериканские рынки не только сырым алмазам, но и камням, прошедшим обработку в Индии, Бельгии или других странах.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.