Экс-министра транспорта Красноярского края приговорили к колонии

Центральный районный суд Красноярска приговорил экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова за превышение служебных полномочий при строительстве городского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу судов.

«Лишение свободы на три года и два месяца в колонии общего режима и на 2,5 года лишение права заниматься деятельностью, связанной с государственной службой», — заявили там.

В августе сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска вернул в СИЗО бывшего краевого министра транспорта Константина Димитрова. В ведомстве заявили, что Димитров нарушил условия домашнего ареста и отправил предупреждение экс-главе правительства региона, который также проходит по делу о махинациях при строительстве метро. В этом письме Димитров рассказал адресату о показаниях, которые он дал по поводу причастности последнего к совершению преступления.

Димитрова арестовали в июле 2022 года в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске, позднее меру пресечения сменили на домашний арест.

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