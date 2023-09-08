Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-министра транспорта Красноярского края приговорили к колонии

Красноярский экс-министра транспорта Димитров приговорен к более 3 лет колонии

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Центральный районный суд Красноярска приговорил экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова за превышение служебных полномочий при строительстве городского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу судов.

«Лишение свободы на три года и два месяца в колонии общего режима и на 2,5 года лишение права заниматься деятельностью, связанной с государственной службой», — заявили там.

В августе сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска вернул в СИЗО бывшего краевого министра транспорта Константина Димитрова. В ведомстве заявили, что Димитров нарушил условия домашнего ареста и отправил предупреждение экс-главе правительства региона, который также проходит по делу о махинациях при строительстве метро. В этом письме Димитров рассказал адресату о показаниях, которые он дал по поводу причастности последнего к совершению преступления.

Димитрова арестовали в июле 2022 года в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске, позднее меру пресечения сменили на домашний арест.

Ранее обвиняемую в хищении 136 млн рублей у Олега Митволя арестовали.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях