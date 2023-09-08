Папа Римский встретился с актером Сильвестром Сталлоне

Папа Римский Франциск принял на аудиенции 77-летнего американского актера Сильвестра Сталлоне, который прославился такими фильмами, как «Рокки» и «Рембо». Об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола, которая публикует официальные новости о деятельности понтифика.

Содержание беседы Франциска и Сталлоне не раскрывается. Папа Римский нередко принимает актеров, спортсменов и бизнесменов. Чаще всего это частные аудиенции, о которых официально не сообщается. Информация о них поступает после соответствующих публикаций самих знаменитостей в соцсетях.

Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Его отец был иммигрантом из Сицилии. Его прабабушка Роза Лейбофиш родилась в Одессе, а мать — астролог Жаклин Сталлоне-Лейбофиш, в середине 1980-х посещала СССР и виделась с Михаилом Горбачевым.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что его преемником на престоле Святого Петра может стать Иоанн XXIV.

Ранее сообщалось, что Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле «Скалолаза».