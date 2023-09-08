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Против экс-депутата Госдумы Пономарева завели уголовное дело

Baza: на экс-депутата Госдумы Пономарева завели дело за участие в съезде

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Против экс-депутата Государственной думы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) завели уголовное дело за участие в «Съезде народных депутатов» (организация признана в России нежелательной). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, бывший депутат Госдумы стал фигурантом дела об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в РФ нежелательной. В мае текущего года Минюст России внес «Съезд народных депутатов», который был создан в Польше в 2022 году, в реестр нежелательных организаций. Пономарев является одним из основателей этой организации. По мнению Генпрокуратуры РФ, деятельность данной НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

По версии следствия, в ноябре прошлого года и феврале-июне 2023 года Пономарев, который проживает на Украине, принимал участие в организации сессий «Съезда народных депутатов», во время которых были приняты акты, посягающие на территориальную целостность РФ. 7 сентября в отношении политика возбудили дело по части третьей статьи 284.1 УК РФ, его грозит от двух до шести лет лишения свободы.

В декабре 2022 года на него завели дело по статье о распространении фейков о российской армии.

Ранее британский депутат-транс в юбке и на каблуках врезался в столб и сбежал.

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